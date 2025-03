Talleres de Rick, Cardona e Depietri é campeão de Supercopa sobre o River Plate

Do trio, apenas Depietri foi titular no jogo do título / Crédito: Montagem sobre fotos de Felipe Santos / Ceará SC, Mateus Lotif/Fortaleza EC e Weslley Douglas/Fortaleza EC

Com passagens pelo futebol cearense, os jogadores Rick Lima, Valetin Depietri e Tomás Cardona se sagraram campeões da Supercopa Internacional pelo Talleres de Córdoba. O troféu foi conquistado sobre o River Plate, nessa quarta-feira, 5. O título foi decidido nos pênaltis, por 3 a 2, após o tempo normal ter se encerrado em 0 a 0. Este foi o primeiro título nacional da história do Talleres, que já teve como treinador Juan Pablo Vojvoda. A equipe argentina também já foi o clube de Tomás Pochettino, hoje no Fortaleza e Alejandro Martinez, que atua pelo Ceará.

Dos três nomes do atual elenco, o único que foi titular no jogo foi Valetín Depietri. Na equipe desde 2023, o jogador se destaca pela velocidade e é sempre acionando em jogos onde o time de Córdoba não será tão propositivo. Atuou no Tricolor do Pici entre 2021 e 2022, sendo o autor do gol que colocou o Leão em sua primeira libertadores. No Fortaleza, foram 39 jogos, quatro gols, duas assistências, o cearense e a Copa do Nordeste de 2022.

Nesta temporada, Depietri soma sete jogos, tendo marcado um gol e uma assistência. Ao todo, são 63 jogos pela equipe, com três gols marcados e uma assistência.

Nesta temporada, Depietri soma sete jogos, tendo marcado um gol e uma assistência. Ao todo, são 63 jogos pela equipe, com três gols marcados e uma assistência. Rick Lima, atacante ex-Ceara, chegou esse ano no time argentino. Após quatro boas temporadas pelo Ludogorets da Bulgaria, desembarcou em Córdoba como a compra mais cara do clube, R$ 37,2 milhões foram pagos pelo atacante. Na atual temporada, atuou em seis jogos e não contribuiu com gols ou assistências. Na partida que deu o título a equipe, Rick entrou no segundo tempo, no lugar de Depietri, e atuou 57 minutos, sendo 27 no tempo normal e os 30 de prorrogação. Pelo Ceará, o atacante atuou em 72 jogos, fez sete gols, distribuiu quatro assistências e esteve no elenco campeão do Nordeste de 2020.