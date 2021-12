Atacante argentino entrou na partida aos 31 minutos do segundo no tempo e marcou o gol do Leão na vitória por 1 a 0 diante do Juventude. Com o resultado, Tricolor do Pici está matematicamente garantido na pré-Libertadores

Autor do gol que classificou o Fortaleza para a pré-Libertadores da América, o atacante argentino Valentín Depietri se emocionou na saída de campo após a vitória diante do Juventude por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, 3.

"É algo sensacional. Me marca jogar com tantas pessoas no estádio e me emociono. (...) Me orgulho de treinar a cada dia e ser compensado com um gol tão importante, para mim, é algo espetacular", disse o argentino, que também citou a presença da torcida e o apoio que recebeu dentro do clube.

Sobre o assunto Com o Fortaleza classificado, confira os times que já estão garantidos na Libertadores 2022

Fortaleza vence Juventude por 1 a 0 e garante vaga histórica na Copa Libertadores

"É espetacular", diz Depietri após gol da classificação do Fortaleza para Libertadores de 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"É a primeira vez que jogo com tanta gente e foi um espetáculo. Fico agradecido pelo carinho que a torcida me deu e agradeço ao técnico e aos jogadores que me apoiaram e me ajudaram com o fato de eu estar só aqui (no país). É difícil, mas sou agradecido e seguiu tudo como nós queríamos", finalizou.

O Leão está matematicamente classificado para a pré-Copa Libertadores da América 2022. Em caso de tropeço do Fluminense no domingo, 5, diante do Bahia, o Tricolor do Pici será confirmado automaticamente na fase de grupos do torneio internacional.

Tags