Zorro exalta Ferroviário por empate com Fortaleza e decisão aberta no Estadual

Após o duelo, o técnico do Tubarão da Barra, Thiago Zorro, fez sua análise sobre o desempenho das equipes no confronto das semifinais

O técnico do Ferroviário, Tiago Zorro, avaliou o desempenho da equipe no empate sem gols com o Fortaleza, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. O comandante coral também ressaltou a mudança tática promovida por Vojvoda no Leão.

“Os primeiros 25 minutos foram mais difíceis, quando o Fortaleza acaba por ter duas ou três bolas de gol. Mas seria impossível eles não criarem nenhuma chance. Conseguimos assustar também. Parece-me que eles atuaram, no primeiro tempo, com três zagueiros, algo que eles ainda não tinham feito neste ano. E, no segundo tempo, voltaram ao habitual, o que, a meu ver, parece que tiveram algum respeito por nós. No segundo tempo mantivemos o nosso ritmo, tivemos algumas chances de gol. Mas, por tudo o que aconteceu, o resultado foi merecido”, disse.