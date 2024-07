Torcida, Vojvoda e cidade: Pochettino elenca motivos que o fizeram acertar com Fortaleza

No Fortaleza desde o início de 2023 e completamente adaptado ao clube, o meia Tomás Pochettino relembrou, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO , como foi o seu processo de chegada ao Leão do Pici.

"Enfrentei o Fortaleza com o River Plate e já sabia o que ia encontrar com o Castelão lotado, muitos torcedores e que fazia muito calor aqui, muito quente, que era uma cidade com praia, pessoas muito alegres, me falaram. Quando falaram com meu estafe, eu vi com bons olhos vir para cá. O futebol do Brasil também me atraía, eu gostava muito, então escolhi vir. E também o chamado de Juan Pablo foi algo que jogou a favor de tomar a decisão de vir para cá. Já conheço muito ele, então decidi vir", comentou Pochettino.



Ainda na entrevista, o camisa 7 do Tricolor de Aço dissertou sobre as diferenças entre o futebol argentino e o brasileiro. No Leão, o meia, que é titular absoluto, acumula 107 partidas, nove gols e 22 assistências desde que chegou ao Pici.

"Sim, a maior diferença é que aqui tem muitos jogos e ter 20 clubes na Série A é muito mais competitivo. Você já sabe quem vai enfrentar e quando, na Argentina está um pouco desorganizado isso. Mas quanto ao futebol, é muito difícil na Argentina e muito difícil aqui. Na Argentina é mais aguerrido, mais segunda bola, mas eu já sabia, mais ou menos, o que ia encontrar no Brasileirão e hoje é uma liga mais top, então estou muito contente."