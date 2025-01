Ex-Ceará, atacante Rick Lima será a maior compra do Talleres

Rick Lima atuou no Ceará entre 2019 e 2021, marcando 7 gols em 62 partidas e vencendo a Copa do Nordeste 2021

A equipe argentina irá desembolsar um total de R$ 37,2 milhões pelo atacante, se tornando a compra mais cara da história do clube.

O atacante Rick Lima está prestes a ser anunciado pelo Talleres da Argentina. O jogador foi revelado pelo Ceará e atuou nas últimas quatro temporadas no Ludogorets da Bulgária.

O posto de nome mais caro pertencia ao meia paraguaio Matías Galarza, que jogava no Genk da Bélgica e custou R$ 22,3 milhões em agosto de 2024.

No futebol búlgaro, Rick atuou em 189 partidas, marcando 17 gols e contribuindo com 21 assistências.Foi tricampeão da liga nacional e venceu a copa do país uma vez.