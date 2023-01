Fortaleza vende Depietri ao Talleres; veja quanto o Leão faturou

O Fortaleza oficializou a venda do atacante Valentín Depietri nesta quarta-feira, 18. Negociado com o Talleres, da Argentina, o jogador de 22 anos deixa o Tricolor de Aço após duas temporadas.

O Leão do Pici acertou a venda de 25% do direitos econômicos do atleta pelo valor de US$ 450 mil (cerca de 2,3 milhões de reais) e ficou com 20% dos direitos econômicos de uma futura venda. O contrato de Depietri com o clube tricolor iria até o julho de 2024.

Pelo Fortaleza, o ponta argentino disputou 39 partidas, marcou 4 gols e distribuiu duas assistências. Ele ficou marcado na história tricolor após marcar o gol que classificou o Leão do Pici para a Libertadores da América de 2022.

Depietri chegou ao Pici após ser identificado pelo CIFEC (Centro de Inteligência do Fortaleza) atuando no Santamarina-ARG.

