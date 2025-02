Fortaleza: saiba valores de empréstimo e opção de compra de Cardona ao Talleres

O Tricolor vai embolsar 250 mil dólares (R$ 1,46 milhão na cotação atual) pela cessão do defensor de 29 anos até dezembro. Caso o Albiazul queira adquiri-lo em definitivo terá de pagar 650 mil dólares (R$ 3,8 milhões). Cardona já está de volta à terra natal, e os clubes finalizam a parte burocrática para concretizar o acordo — a janela de transferências da Argentina segue aberta até 12 de março.

Prestes a ser anunciada oficialmente por Fortaleza e Talleres-ARG, a transferência do zagueiro Tomás Cardona envolve cifras milionárias tanto pelo empréstimo até o fim deste ano quanto pela opção de compra fixada, apurou o Esportes O POVO .

Agora, o Tricolor fica com seis zagueiros no elenco (Brítez, David Luiz, Gastón Ávila, Gustavo Mancha, Kuscevic e Titi) e dez estrangeiros no total.