Ciel celebra empate com Fortaleza e mira título estadual pelo Ferroviário: "Sonhar não custa nada"

O atacante do Tubarão falou com o Esportes do Povo logo após a partida

Fortaleza e Ferroviário empatara sem gols na primeira partida da semifinal do Campeonato Cearense. Em entrevista ao Esportes do Povo, após o duelo, o atacante Ciel, do Tubarão, comemorou o empate com o Leão e destacou a intensidade e a disputa que a equipe Coral apresentou no confronto deste sábado, 1º.

“(Os torcedores) tem que comemorar, pois sabem que não podemos desperdiçar um empate desse. Estamos jogando contra uma equipe grande, mas o torcedor viu a determinação e a garra do nosso time. Então jogamos de igual para igual. Não sei se na quarta vai jogar o mesmo time, mas no sábado vamos voltar com força máxima”, disse.