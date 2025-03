Sesporte seguirá portaria e diz que FCF deve decidir o local de Fortaleza x Ferroviário

As semifinais do Campeonato Cearense têm movimentado o futebol do Estado para além da disputa dentro de campo. Nos bastidores, a portaria da Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte) que define um intervalo de 66 horas entre os jogos no Castelão tem sido discutida.

Após as falas de Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, indicando que o Fortaleza não abriria mão de jogar no Gigante da Boa Vista neste sábado, 8, a Sesporte emitiu uma nota ao Esportes O POVO informando que seguirá o que foi determinado na portaria. Assim, a decisão do mando de campo ficará a cargo da Federação Cearense de Futebol (FCF).