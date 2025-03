Vojvoda defende que Fortaleza x Ferroviário deveria ser no Castelão: "Nosso mando"

A fala do treinador tricolor aconteceu após o apito final da partida pela Copa do Nordeste, antes da FCF decidir alocar os jogos no estádio Presidente Vargas

Quando o argentino começou a responder às perguntas, a situação sobre onde seria o jogo do Fortaleza no sábado, 8, pelo jogo de volta das semifinais do Cearense, ainda não havia sido decida.

Após voltar a vencer com o Fortaleza na noite dessa quarta-feira, 5, ante o Ferroviário, por 4 a 0 , pela Copa do Nordeste , o técnico Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva na Arena Castelão, local que novamente virou assunto.

Por isso, Vojvoda saiu em defesa de que o escrete vermelho-azul-e-branco deveria mandar seu jogo no Gigante da Boa Vista, que receberia dois jogos, o que não é permitido pela portaria lançada pela Secretaria de Esportes (Sesporte). Após a coletiva, a Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu que tanto F ortaleza x Ferroviário como Ceará x Maracanã serão realizados no estádio Presidente Vargas .

"O mando de campo do Fortaleza sempre foi o Castelão. Na última partida, jogamos fora de casa, no PV, e o comando era Ferroviário. Conforme a minha decisão e com a diretoria, não há dúvida que nosso mando tem que ser aqui no Castelão. Não há muito mais que dizer sobre isso", opinou.

Na partida, o Fortaleza precisará vencer o Ferroviário para avançar às finais do Campeonato Estadual. Em caso de empate, a partida será resolvida nas penalidades. Uma derrota para o Tubarão da Barra deixa o Leão do Pici fora da disputa do seu 47° título cearense.