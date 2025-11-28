Ceará terá três retornos e um desfalque para o embate contra o Cruzeiro

Pedro Raul é o artilheiro do Vovô na Série A e na temporada / Crédito: Samuel Setubal

Para seu penúltimo jogo como mandante na Série A do Brasileirão, o Ceará contará com três reforços importantes. No embate contra o Cruzeiro, neste sábado, 29, às 21 horas, pela 36ª rodada do certame, Léo Condé deverá ter a sua disposição o atacante Pedro Raul e os meio-campistas Vina e Fernando Sobral. O camisa 9, que haviam recebido o terceiro cartão amarelo contra o Internacional, cumpriu suspensão diante do Mirassol e volta a ficar à disposição do comandante Alvinegro para o duelo com a Raposa. Já o camisa 29, também cumpriu suspensão contra os paulistas — após ser expulso contra o Colorado — e também retornará contra os mineiros.