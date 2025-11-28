Ceará terá três retornos e um desfalque para o embate contra o Cruzeiro

Ceará terá três retornos e um desfalque para o embate contra o CruzeiroVindo de duas derrotas em sequência, o Ceará chega na reta final do Brasileirão em uma situação incômoda na classificação do certame
Para seu penúltimo jogo como mandante na Série A do Brasileirão, o Ceará contará com três reforços importantes. No embate contra o Cruzeiro, neste sábado, 29, às 21 horas, pela 36ª rodada do certame, Léo Condé deverá ter a sua disposição o atacante Pedro Raul e os meio-campistas Vina e Fernando Sobral.
O camisa 9, que haviam recebido o terceiro cartão amarelo contra o Internacional, cumpriu suspensão diante do Mirassol e volta a ficar à disposição do comandante Alvinegro para o duelo com a Raposa. Já o camisa 29, também cumpriu suspensão contra os paulistas — após ser expulso contra o Colorado — e também retornará contra os mineiros.
Já o camisa 88 também deve estar disponível para este embate após se recuperar de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, que o deixou longe dos gramados desde o Clássico-Rei, disputado no último dia 6 de novembro.
Todavia, é provável que Condé não conte com Pedro Henrique para a partida desta rodada. Na derrota por 3 a 0 em Mirassol, o camisa 7 sentiu um desconforto na posterior da coxa esquerda, ainda no primeiro tempo, e precisou ser substituído.
Clima de decisão
Vindo de duas derrotas em sequência, o Ceará chega na reta final do Brasileirão em uma situação incômoda. Estando a quatro pontos de distância da primeira equipe dentro do Z-4, o escrete de Porangabuçu terá nas últimas três rodadas da Série A os três primeiros colocados na classificação geral da competição.
Contudo, nesta sexta-feira, 28, no último treino antes de enfrentar o Cruzeiro — 3º colocado na Série A — a diretoria do Vovô informou que os torcedores poderão ir a sede Carlos de Alencar Pinto para apoiar e para incentivar o time antes desse primeiro embate decisivo.