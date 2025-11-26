Ceará divulga parcial com mais de 15 mil torcedores confirmados para duelo contra Cruzeiro

Ceará divulga parcial com mais de 15 mil torcedores confirmados para duelo contra CruzeiroO duelo entre o Vovô e a Raposa ocorrerá neste sábado, 29, às 21 horas, na Arena Castelão, pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão
O Ceará divulgou nesta terça-feira, 25, a primeira parcial de torcedores confirmados para o jogo diante do Cruzeiro. Conforme o clube, mais de 15 mil pessoas, por meio de check-in de sócio-torcedor e de venda de ingressos, estão com presença adquirida para o duelo que ocorrerá neste sábado, 29, às 21 horas, na Arena Castelão.
O clube divulgou ainda que há ingressos disponíveis nos seguintes setores: superior Norte e Central, Inferior Norte, Central e Sul, além de Especial e Premium. Em alguns setores, o valor mínimo do ingresso é de R$ 10 a meia para acompanhantes de sócio. Confira:
Confira valores:
•Superior Norte: R$ 85 (meia) | R$ 170 (inteira)
•Acompanhante de sócios Superior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
•Superior Central: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
•Inferior Norte e Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
•Inferior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)
•Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)
•Especial: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)
Para entrada no estádio, o torcedor deverá realizar o cadastro de reconhecimento facial. A compra de ingressos pode ser feita por meio do site Vozão Tickets, mas também nas lojas Vozão. Os sócios-torcedores podem confirmar presença no jogo por meio do site Sócio Vozão.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente