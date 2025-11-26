Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará divulga parcial com mais de 15 mil torcedores confirmados para duelo contra Cruzeiro

Ceará divulga parcial com mais de 15 mil torcedores confirmados para duelo contra Cruzeiro

O duelo entre o Vovô e a Raposa ocorrerá neste sábado, 29, às 21 horas, na Arena Castelão, pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão
Autor Levi Lima
Autor
Levi Lima Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará divulgou nesta terça-feira, 25, a primeira parcial de torcedores confirmados para o jogo diante do Cruzeiro. Conforme o clube, mais de 15 mil pessoas, por meio de check-in de sócio-torcedor e de venda de ingressos, estão com presença adquirida para o duelo que ocorrerá neste sábado, 29, às 21 horas, na Arena Castelão.

O clube divulgou ainda que há ingressos disponíveis nos seguintes setores: superior Norte e Central, Inferior Norte, Central e Sul, além de Especial e Premium. Em alguns setores, o valor mínimo do ingresso é de R$ 10 a meia para acompanhantes de sócio. Confira:

Confira valores:

•Superior Norte: R$ 85 (meia) | R$ 170 (inteira)
•Acompanhante de sócios Superior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
•Superior Central: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
•Inferior Norte e Sul: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
•Inferior Central: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)
•Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)
•Especial: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Para entrada no estádio, o torcedor deverá realizar o cadastro de reconhecimento facial. A compra de ingressos pode ser feita por meio do site Vozão Tickets, mas também nas lojas Vozão. Os sócios-torcedores podem confirmar presença no jogo por meio do site Sócio Vozão.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar