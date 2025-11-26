Ceará divulga parcial com mais de 15 mil torcedores confirmados para duelo contra Cruzeiro

O duelo entre o Vovô e a Raposa ocorrerá neste sábado, 29, às 21 horas, na Arena Castelão, pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão

O Ceará divulgou nesta terça-feira, 25, a primeira parcial de torcedores confirmados para o jogo diante do Cruzeiro. Conforme o clube, mais de 15 mil pessoas, por meio de check-in de sócio-torcedor e de venda de ingressos, estão com presença adquirida para o duelo que ocorrerá neste sábado, 29, às 21 horas, na Arena Castelão.

O clube divulgou ainda que há ingressos disponíveis nos seguintes setores: superior Norte e Central, Inferior Norte, Central e Sul, além de Especial e Premium. Em alguns setores, o valor mínimo do ingresso é de R$ 10 a meia para acompanhantes de sócio. Confira: