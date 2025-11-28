Em clima de decisão, Ceará anuncia treino aberto antes de enfrentar o Cruzeiro

A mobilização da massa alvinegra surge após a declaração do presidente João Paulo Silva , que pediu o apoio e presença da torcida nos últimos compromissos da temporada.

No último treino antes de enfrentar o Cruzeiro, o Ceará contará com o apoio massivo da torcida, que deve ocupar a sede Carlos de Alencar Pinto na tarde desta sexta-feira, 28, para incentivar o time e reforçar o clima de decisão que marca a reta final da Série A.

“Temos um adversário desafiador pela frente. Um dos postulantes ao título, mas que já experimentou de perto a força e superação do Ceará. Mesmo nunca estando entre os times da zona de descenso, é natural, pela proximidade do fim do Campeonato Brasileiro, que os cálculos comecem a ser feitos. Mas a conta que realmente queremos fazer é a da soma de milhares de alvinegros na busca por mais três pontos na tabela. Juntos, campo e torcida em um só sentimento”, disse o mandatário alvinegro.

Depois de encarar a Raposa no Castelão, neste sábado, 29, às 21h30min, o Vovô ainda terá pela frente Flamengo e Palmeiras, dupla que disputa o título.

Desafio da permanência

Na 14ª colocação da Série A, com 42 pontos, o Ceará segue em busca dos 45 pontos que garantem matematicamente a permanência na elite. A quatro pontos do Z-4, o clube tem 4,4% de chances de rebaixamento para a Série B, segundo projeções do Departamento de Matemática da UFMG. A campanha ainda exige atenção, mas a sinergia criada com a torcida é trunfo do Vovô. O apoio dos torcedores também foi essencial na reta final da Série B, em 2024.

