"Levamos como uma final", diz Zanocelo sobre duelo entre Ceará e Cruzeiro

Zanocelo durante coletiva em Porangabuçu / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Contra o Cruzeiro, o Ceará pode chegar aos tão sonhados 45 pontos. Para isso, a equipe Alvinegra precisa superar o time mineiro no Castelão, neste sábado, 9, às 21 horas, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do decisivo confronto, o meio-campista Vinicius Zanocelo concedeu entrevista no CT de Porangabuçu na tarde desta quinta-feira, 27. Em sua fala, o jogador entende a próxima partida como uma final e que o objetivo da permanência antecipada segue vivo no clube.