"Levamos como uma final", diz Zanocelo sobre duelo entre Ceará e Cruzeiro

"Levamos como uma final", diz Zanocelo sobre duelo entre Ceará e CruzeiroEm sua fala, o jogador entende que o objetivo da permanência antecipada segue vivo no clube
Contra o Cruzeiro, o Ceará pode chegar aos tão sonhados 45 pontos. Para isso, a equipe Alvinegra precisa superar o time mineiro no Castelão, neste sábado, 9, às 21 horas, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Antes do decisivo confronto, o meio-campista Vinicius Zanocelo concedeu entrevista no CT de Porangabuçu na tarde desta quinta-feira, 27. Em sua fala, o jogador entende a próxima partida como uma final e que o objetivo da permanência antecipada segue vivo no clube.
"É um jogo que levamos como uma final, como todos os outros que jogamos. É de uma importância muito grande, porque estamos a três pontos de conquistar o nosso objetivo principal. Realmente é um duelo de extrema importância, que vamos trabalhar muito nesses dias que faltam para ele, para podermos fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com os três pontos", disse o jogador.
Perguntando sobre as chaves para chegar a vitória, Zanocelo mencionou a força de vontade do elenco Alvinegro. Segundo ele, se o time se esforçar ainda mais, os resultados positivos voltarão a acontecer, uma vez que a equipe já é taticamente bem aplicada.
"Acho que se cada um der 10% a mais do que já vem dando, nunca faltou garra, nunca faltou vontade. Isso é uma característica muito forte do nosso time. É um time que se entrega os 90 minutos, é um time que briga o jogo inteiro. Então, se a gente der 10% a mais, cada um, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai sair com os três pontos no sábado", concluiu.
Zanocelo valoriza presença da torcida
O volante utilizou o espaço da entrevista para valorizar a festa da torcida alvinegra no último duelo em casa, sendo este a derrota por 2 a 1 perante o Internacional. Na visão de Zanocelo, o apoio vindo da arquibancada é crucial para que a equipe desempenhe bom futebol.
"Agradecer o torcedor pela festa linda que eles fizeram, com o corredor na chegada do ônibus. Realmente arrepiante. Isso faz muita diferença para nós. Fiquei impressionado, muito motivado para aquele jogo, porque foi uma festa muito linda, cantando o jogo inteiro, os 90 minutos. Poderíamos ter saído com um resultado melhor. que eles estejam do nosso lado, que eles possam lotar a nossa arena para podermos fazer uma festa bonita e possa comemorar depois do jogo, se Deus quiser", comentou.
