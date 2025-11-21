Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vina pede desculpas à torcida e ao elenco do Ceará após expulsão na derrota para o Inter

O pedido foi motivado após a expulsão do camisa 29 aos quatro minutos do primeiro tempo na derrota para o Internacional
Vina, meio-campista do Ceará, publicou em suas redes sociais um pedido de desculpas aos jogadores e torcedores do Alvinegro de Porangabuçu. O pedido foi motivado após a expulsão do camisa 29 aos quatro minutos do primeiro tempo na derrota para o Internacional, na noite desta quinta-feira, 20, na Arena Castelão.

Em um Gigante da Boa Vista com mais de 45 mil torcedores do Vovô, o escrete de Léo Condé permaneceu com um atleta a menos em campo por mais de noventa minutos, após o meia aplicar uma forte entrada com as travas de sua chuteira na canela do volante Colorado Luis Otávio.

“Estou aqui publicamente para me desculpar com o que aconteceu ontem, mas principalmente ao grupo de jogadores que mesmo com um a menos praticamente o jogo todo nos orgulharam com a forma com que jogaram e por pouco não conseguimos pontuar. Com certeza foi um dos dias mais triste da minha carreira, o excesso geralmente atrapalha”, escreveu Vina nas redes sociais.

“Tudo que extrapola corre o risco, e eu paguei o preço, mas esse erro não me define. Irei aumentar ainda mais minha dedicação por esse clube para poder contribuir sempre da melhor forma em campo. Ontem foi um erro e eu assumo a responsabilidade da derrota. Que seja feita sempre a vontade de Deus, mesmo que não compreendamos no primeiro momento, mas depois tudo faz sentido. Temos quatro finais e lutaremos até o final”, concluiu.

Além de desfalcar a equipe cearense no embate contra os gaúchos, o camisa 29 também cumprirá suspensão automática no duelo contra o Mirassol, na próxima segunda-feira, 24, pela 35ª rodada da competição. Já na tabela, com este resultado, o Ceará permaneceu com 42 pontos, no entanto, caiu para a 14ª colocação. 

