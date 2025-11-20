Com Vina expulso, Ceará perde para o Internacional no Castelão, pela Série A

Partida entre Ceará e Internacional pelo Brasileirão 2025 / Crédito: Samuel Setubal

Com um jogador a menos desde os quatro minutos de partida, quando Vina foi expulso, o Ceará tentou segurar um empate diante do Internacional, mas acabou sendo derrotado em 2 a 1 na noite desta quinta-feira, 20, quando as equipes se enfrentaram na Arena Castelão pela 34ª rodada do Brasileirão. O resultado manteve o Vovô fora da faixa de classificação para a Copa Sul-Americana e também não tão distante do Z4: na 14ª colocação com 42 pontos. O Internacional, com 40 pontos, ficou na 15ª posição, mas a quatro pontos do Z-4.

O grupo comandado por Léo Condé voltará a campo já na próxima segunda-feira, 24, quando irá enfrentar o Mirassol fora de casa às 19 horas, pela 35ª rodada do torneio nacional. Ceará x Internacional: como foi o jogo

Apesar de estarem em zonas próximas da segunda parte da tabela do Brasileirão, Ceará e Internacional entraram em campo com objetivos específicos. Do lado do Vovô, a ideia era se garantir matematicamente na Série A de 2026 e se fixar ainda mais na zona de classificação da Copa Sul-Americana. Já o Internacional precisava dos três pontos para se distanciar da zona de rebaixamento. Nesse enredo, o grupo gaúcho levou a melhor no objetivo do embate. A partida foi desenhada desde o início para que o Colorado tivesse a posse de bola, com o Ceará apostando no contra-ataque como, em vários momentos, tem sido parte da característica da equipe de Léo Condé nessa temporada. Essa estrutura de jogo se confirmou ainda mais dessa maneira quando, aos quatro minutos, Vina foi expulso após uma entrada imprudente, o que obrigou o Vovô a assumir uma postura mais reativa. Do outro lado do campo, mesmo tendo a bola e a vantagem numérica de jogadores em campo, o Internacional pouco conseguiu reagir. Ainda que cercando a área do Alvinegro de Porangabuçu, o time gaúcho não conseguiu criar boas chances de gol, de modo que a primeira grande tentativa da partida saiu dos pés de Pedro Henrique, para o Ceará.

Aos 26 minutos, em um contra-ataque rápido e com o goleiro do Inter fora da grande área, o camisa 7 tentou balançar as redes, mas a zaga colorada fez o corte antes da primeira trave. A reação do Internacional só veio aos 35 minutos, quando Bernabei deu um bom chute de fora da área ao não conseguir ultrapassar a defesa do Ceará em outras tentativas, mas mesmo com a bola passando, a finalização parou nas mãos do goleiro Bruno Ferreira. Aos 37 minutos, houve ainda uma grande oportunidade de gol perdida por Pedro Raul, que acabou furando o lance, de modo que o Ceará foi para o intervalo apenas sustentando o empate. No segundo tempo, o Internacional buscou se utilizar da vantagem numérica para alcançar o empate. O time gaúcho pressionou a área do Ceará, mas as oportunidades criadas só foram surtir efeito aos 30 minutos, quando Vitinho, sem marcação, balançou o placar. A comemoração dos visitantes não durou muito tempo já que, quatro minutos depois, Marcos Victor deixou tudo igual para o Alvinegro.