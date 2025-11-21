Suspensos, Vina e Pedro Raul vão desfalcar o Ceará contra o Mirassol

Suspensos, Vina e Pedro Raul vão desfalcar o Ceará contra o MirassolContra o Inter, o meia-atacante foi expulso aos 3 minutos e o centroavante completou a série de três cartões amarelos
O Ceará tem dois desfalques certos para o duelo contra o Mirassol na próxima segunda-feira, 24, fora de casa. Expulso contra o Internacional nesta quinta, 20, o meia-atacante Vina cumprirá suspensão e não poderá atuar.
Para além dele, o centroavante Pedro Raul completou a série de três cartões amarelos e também virou baixa no Vovô para o confronto. As equipes vão se enfrentar pela 35ª rodada da Série A 2025.
Sem Vina e Pedro Raul, a tendência é que Léo Condé promova as entradas de Mugni no meio-campo e Aylon no setor de ataque. Há ainda outras opções na frente, como centralizar Pedro Henrique ou dar oportunidade ao jovem Lucca.