Zanocelo comenta boa fase no Ceará: "Me sentindo em casa"Atravessando grande momento, o atleta afirma que tem "uma sintonia com o clube que eu nunca tive com outra equipe"
Chegado ao Ceará no meio da temporada, o meio-campista Vinicius Zanocelo conquistou a titularidade e segue como um dos atletas mais elogiados pela torcida na reta final do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva concedida na tarde desta quinta-feira, 27, o camisa 25 celebrou a boa fase e agradeceu ao Vovô pela rápida adaptação.
O volante afirma que "pensa um dia de cada vez", mas que se sente adaptado como jamais se sentiu nos outros clubes que defendeu na carreira. Apesar dos comentários positivos, o atleta despistou sobre seu futuro no clube, uma vez que está emprestado pelo Santos até o fim do ano.
"Estou muito feliz aqui. Estou muito adaptado, me sentindo em casa, com uma sintonia com o clube que eu nunca tive com outra equipe. Tenho até uma tatuagem escrito: 'um dia por vez'. Estou pensando dia após dia. Hoje é fazer um bom treino, amanhã terminar essa preparação e sábado fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conquistar nossos objetivos e deixar (conversas sobre renovação) para 2026 depois desses objetivos estarem completos", afirmou o jogador.
Leia mais
Zanocelo também cita o rápido encaixe com a rotina de Porangabuçu, argumentando que todo o clube foi importante para que ele se sentisse confortável. Segundo ele, sua intenção no Ceará é seguir ajudando o time a conquistar bons resultados, seja entrando como titular ou saindo do banco.
"Desde que cheguei aqui fui muito bem recebido, como já disse isso várias vezes. Acabei me adaptando muito rápido, graças ao clube, aos jogadores, ao staff e todos que trabalham aqui. Estou me sentindo em casa, com uma sintonia muito grande com o clube. O que para mim é mais importante é estar ajudando o clube, sendo titular ou não. Vim aqui com a mentalidade de ajudar o clube da melhor maneira possível", disse.
Clima agradável e jogo contra o Cruzeiro
Ainda elogiando o dia a dia do clube, o camisa 25 agradece a união pregada entre elenco e outros funcionários do clube e afirma que essa "energia positiva" é a chave para uma boa partida contra o Cruzeiro, no sábado, 29.
"O clima é muito bom no clube inteiro. Me surpreendi muito quando cheguei, porque a gente lida como se fosse uma família. Como foi falado, a chavinha virou e vamos pensar nesse jogo de sábado. A energia totalmente positiva, todo mundo está alinhado como pensamento de fazer um grande jogo e a gente poder sair com a vitória e estar podendo comemorar com o torcedor após a partida", comenta.