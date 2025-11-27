Zanocelo comenta boa fase no Ceará: "Me sentindo em casa"

Zanocelo aproveitou a chance que surgiu no Ceará / Crédito: Samuel Setubal

Chegado ao Ceará no meio da temporada, o meio-campista Vinicius Zanocelo conquistou a titularidade e segue como um dos atletas mais elogiados pela torcida na reta final do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva concedida na tarde desta quinta-feira, 27, o camisa 25 celebrou a boa fase e agradeceu ao Vovô pela rápida adaptação. O volante afirma que "pensa um dia de cada vez", mas que se sente adaptado como jamais se sentiu nos outros clubes que defendeu na carreira. Apesar dos comentários positivos, o atleta despistou sobre seu futuro no clube, uma vez que está emprestado pelo Santos até o fim do ano.