Ceará arranca empate com o Fortaleza nos acréscimos, mantém tabu e complica rival

Ceará arranca empate com o Fortaleza nos acréscimos, mantém tabu e complica rivalBareiro abriu o placar para o Fortaleza, mas Pedro Raul, no final do segundo tempo, empatou para o Ceará
E no último Clássico-Rei da temporada, tudo igual. O Tricolor do Pici saiu na frente com Adam Bareiro, no primeiro tempo, mas o Ceará, nos acréscimos da etapa final, buscou o empate com gol de Pedro Raul. Com o resultado de igualdade, o Vovô chegou aos 39 pontos, ficando na 13ª posição, enquanto o Leão aos 29 pontos, permanecendo na vice-lanter da tabela, com 29 pontos – mesma quantidade do Juventude, mas com menos vitórias.
Assim, o Ceará mantém a longa invencibilidade sobre o rival, que já dura mais de dois anos. Neste período, os clubes se enfrentaram em dez ocasiões, com quatro vitórias do Vovô e seis empates. Neste ano, foram cinco Clássicos-Reis disputados, onde o time comandado pelo técnico Léo Condé triunfou em três ocasiões, além de dois empates.
O Fortaleza volta a campo no próximo domingo, 9, para encarar o Grêmio na Arena Castelão, às 20h30min. Já o Ceará visita o Corinthians, na Neo Química Arena, também no domingo, 9, às 16 horas.
Ceará 1x1 Fortaleza: o jogo
Antes de a bola rolar, uma linda festa tomou conta da arquibancada da Arena Castelão, digna de um Clássico-Rei. Em campo, o clima era de rivalidade aflorada, com muita luta por espaço e combates físicos pela posse de bola. Alguns bate-bocas e provocações, mas chances claras de gol, de fato, não houve por pelo menos 30 minutos do primeiro tempo.
O confronto ganhou emoção aos 36 minutos, quando Adam Bareiro, de cabeça, abriu o placar. O paraguaio aproveitou a total desatenção do sistema defensivo do Vovô após Pierre cobrar escanteio curto para Breno Lopes – o atacante cruzou na medida para o camisa 27, que não desperdiçou.
Na comemoração, Bareiro imitou um homem idoso, mas explicou em entrevista posteriormente que, na verdade, tratava-se de uma homenagem a um amigo que havia feito aniversário. Houve um princípio de confusão entre os jogadores dos dois times, mas logo foi contornado. No reinício da partida, o Leão recuou exageradamente, enquanto o Alvinegro tentou pressionar.
Com Vina sendo a peça central nas articulações, ao lado de Zanocelo – que foi o melhor do Ceará na etapa inicial –, o Vovô até criou algumas boas situações para empatar, porém sem eficiência nas conclusões das jogadas, fosse no último passe ou na finalização. O Tricolor, por sua vez, conseguiu se defender bem e sustentou a vantagem até o intervalo.
No segundo tempo, o duelo tático ficou bem definido: o Ceará, com o controle da posse de bola, buscando o empate; e o Fortaleza, em bloco baixo, tentando sustentar a pressão e surpreender por meio dos contra-ataques. Nos primeiros 15 minutos, o Leão levou a melhor e não sofreu muitos sustos.
Do lado do Vovô, a péssima atuação de Pedro Henrique prejudicou muito as tentativas de avanço. O atacante, inclusive, foi substituído por Fernandinho aos 16 minutos. Nesse mesmo momento, Zanocelo deu lugar a Mugni – alterações feitas pelo técnico Léo Condé para melhorar o sistema ofensivo, até então pouco produtivo.
Palermo, à beira do campo, no comando tricolor, automaticamente chamou Lucas Crispim para dar sustentação ao meio-campo e organizar as transições. Aos 20 minutos, o Fortaleza desperdiçou uma chance de ouro: após uma lambança dos zagueiros do Ceará na pequena área, a bola sobrou livre para Herrera, que finalizou rasteiro – Bruno Ferreira, goleiro alvinegro, fez ótima defesa e evitou o gol.
A postura extremamente defensiva do Fortaleza, que abdicou de atacar, acabou sendo punida. O Ceará, que teve na maior parte da partida dificuldade no setor ofensivo, encontrou o caminho para o gol já na reta final do segundo tempo. Em cruzamento, Pedro Raul subiu mais alto que todos do Leão e, com categoria na cabeçada, empatou o placar.
No fim, empate justo pelo o que as duas equipes produziram. Melhor para o Vovô, que fica próximo da casa dos 40 pontos e com situação encaminhada para conquistar uma vaga na Sul-Americana. Para o Fortaleza, resultado frustrante e que pouco agrega na briga contra o rebaixamento.
