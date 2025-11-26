Ceará vira alvo do Flamengo para carimbar título do Brasileirão no Maracanã

Ceará e Flamengo voltam a se enfrentar na penúltima rodada da elite nacional / Crédito: Michael DouglasW9 PRESS

O empate do Flamengo com o Atlético-MG e a derrota do Palmeiras para o Grêmio adiou a conquista da Série A pelo clube carioca por mais uma rodada. Faltando duas rodadas para o término da competição, o Rubro-Negro tem 75 pontos, enquanto o Porco está com 70 pontos. Em meio à disputa pela taça do Brasileirão, o Vovô pode definir o próximo campeão nacional. O próximo adversário dos cariocas é justamente o Vovô, em duelo no Maracanã, no Rio de Janeiro, marcado para quarta-feira, 3 de dezembro, às 21h30min. Caso vença o Alvinegro de Porangabuçu, a equipe rubro-negra selará o título Campeonato Brasileiro. Antes de encarar os cearenses, o Fla decide a final da Libertadores contra o Palmeiras em Lima, no Peru, neste sábado, 29.

O Ceará também tem um compromisso na Série A antes de enfrentar o Flamengo. O Alvinegro, que soma 42 pontos na 14ª posição e se vê pressionado pelo Z-4, enfrenta outro postulante ao título, o Cruzeiro, 3º com 68 pontos e chances mínimas de alcançar a taça. No primeiro turno, Ceará e Flamengo empataram por 1 a 1 na Arena Castelão Crédito: Stephan EilertCeará Sporting Club O embate contra a Raposa é válido pela 36ª rodada e está marcado para sábado, 29, às 21 horas, na Arena Castelão. Além de Cruzeiro e Flamengo, o Vovô ainda tem o atual vice-líder Palmeiras como adversário na última rodada da Série A. O confronto terá a Arena Castelão como palco, às 16 horas, em 7 de dezembro.

Briga contra o Z-4 na Série A Atualmente, Vasco, Ceará, Internacional, Vitória, Santos, Fortaleza e Juventude lutam contra as três últimas vagas para a Série B 2026. O Sport é o único time rebaixado matematicamente. Confira a situação momentânea de cada time na tabela: 13º lugar: Vasco - 42 pontos em 35 rodadas 14º lugar: Ceará - 42 pontos em 35 rodadas

15º lugar: Internacional - 41 pontos em 35 rodadas 16º lugar: Vitória - 39 pontos em 35 rodadas 17º lugar: Santos - 38 pontos em 35 rodadas