Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará vira alvo do Flamengo para carimbar título do Brasileirão no Maracanã

Ceará vira alvo do Flamengo para carimbar título do Brasileirão no Maracanã

Em rodada que vale título para o clube carioca, Ceará pode chegar pressionado na luta contra o Z-4
Autor Helder Sena
Autor
Helder Sena Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O empate do Flamengo com o Atlético-MG e a derrota do Palmeiras para o Grêmio adiou a conquista da Série A pelo clube carioca por mais uma rodada. Faltando duas rodadas para o término da competição, o Rubro-Negro tem 75 pontos, enquanto o Porco está com 70 pontos. Em meio à disputa pela taça do Brasileirão, o Vovô pode definir o próximo campeão nacional.

O próximo adversário dos cariocas é justamente o Vovô, em duelo no Maracanã, no Rio de Janeiro, marcado para quarta-feira, 3 de dezembro, às 21h30min. Caso vença o Alvinegro de Porangabuçu, a equipe rubro-negra selará o título Campeonato Brasileiro. Antes de encarar os cearenses, o Fla decide a final da Libertadores contra o Palmeiras em Lima, no Peru, neste sábado, 29. 

O Ceará também tem um compromisso na Série A antes de enfrentar o Flamengo. O Alvinegro, que soma 42 pontos na 14ª posição e se vê pressionado pelo Z-4, enfrenta outro postulante ao título, o Cruzeiro, 3º com 68 pontos e chances mínimas de alcançar a taça.

O embate contra a Raposa é válido pela 36ª rodada e está marcado para sábado, 29, às 21 horas, na Arena Castelão.

Além de Cruzeiro e Flamengo, o Vovô ainda tem o atual vice-líder Palmeiras como adversário na última rodada da Série A. O confronto terá a Arena Castelão como palco, às 16 horas, em 7 de dezembro. 

Briga contra o Z-4 na Série A

Atualmente, Vasco, Ceará, Internacional, Vitória, Santos, Fortaleza e Juventude lutam contra as três últimas vagas para a Série B 2026. O Sport é o único time rebaixado matematicamente.

Confira a situação momentânea de cada time na tabela:

13º lugar: Vasco - 42 pontos em 35 rodadas

14º lugar: Ceará - 42 pontos em 35 rodadas

15º lugar: Internacional - 41 pontos em 35 rodadas

16º lugar: Vitória - 39 pontos em 35 rodadas

17º lugar: Santos - 38 pontos em 35 rodadas

18º lugar: Fortaleza - 34 pontos em 34 rodadas

19º lugar: Juventude - 33 pontos em 35 rodadas

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar