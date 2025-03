Pela segunda vez na temporada, Ceará soma três jogos seguidos sem sofrer gols

A última vez que a baliza alvinegra teve sua rede balançada aconteceu no empate diante o Confiança, por 1 a 1, no dia 12 de fevereiro

Pela segunda vez no ano, o Ceará completou a sequência de três partidas consecutivas sem sofrer gols. Nessa quinta-feira, 6, no Estádio Presidente Vargas, o Vovô derrotou o América-RN por 1 a 0, com gol de Pedro Raul, em partida válida pela quinta rodada da Copa do Nordeste, ampliando sua sequência sem ter a defesa vazada.

A última vez que a baliza alvinegra teve sua rede balançada aconteceu no empate diante do Confiança, por 1 a 1, no dia 12 de fevereiro. Desde então, Sergipe, Maracanã e América-RN não conseguiram marcar contra a equipe cearense — que venceu os jogos por 2 a 0, 3 a 0 e 1 a 0, respectivamente.