Ceará pressiona, mas fica apenas no empate com o Confiança na Copa do Nordeste

Mesmo com um segundo tempo em que pressionou, o Ceará ficou no empate com o Confiança por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, 12, na Arena Castelão, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O gol do Vovô foi marcado por Aylon, enquanto Luiz Otávio anotou o do Dragão.

O resultado deixa o Alvinegro na terceira colocação do Grupo B do torneio, com quatro pontos conquistados. Agora, o foco da equipe será na Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, 19, às 20 horas, enfrenta o Sergipe, na Arena Batistão, em Aracaju (SE), pela primeira fase do torneio nacional.