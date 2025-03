Condé avalia desempenho do Ceará em vitória e lamenta lesão de Pedro Henrique

O Ceará derrotou o América-RN por 1 a 0, na noite dessa quinta-feira, 6, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Após o triunfo no Estádio Presidente Vargas, o técnico Léo Condé falou sobre o trabalho tático no duelo contra a equipe potiguar.

“Fizemos um jogo bem estruturado defensivamente, com o nível de competitividade ok. Com bola tivemos um pouco de dificuldade, acho que muito em razão do adversário que trocou de treinador, então são muitos jogadores mobilizados ali”, disse.