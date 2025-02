Ceará vence Sergipe fora de casa e avança para a 2ª fase da Copa do Brasil

Os dois gols foram o suficiente não somente para a classificação, mas também para que o Vovô assegurasse R$ 3,41 milhões em premiação pelo avanço no torneio. Pela participação na primeira fase, o grupo comandado por Léo Condé já havia somado R$ 1,54 milhão e garantiu mais R$ 1,87 milhão aos cofres do Alvinegro com o triunfo.

Na segunda fase, o Ceará irá enfrentar o vencedor do duelo entre Panahyba e Confiança, que irá ocorrer na próxima quarta-feira, 26, às 20 horas, no estádio Albertão, em Teresina, no Piauí.

Com esse enredo, mesmo com as tentativas de cabeça e por finalização, Pedro Henrique só conseguiu abrir o marcador com um tento de pênalti, que foi dado após o goleiro do Sergipe fazer uma falta dentro da pequena área em cima do camisa 7 alvinegro durante uma boa chegada do jogador no ataque.

Aos 16 minutos, Pedro Henrique finalizou bem para o seu lado esquerdo, enquanto o goleiro William pulou para o lado direito, abrindo o placar para o Ceará no jogo. A partir da vantagem, o Alvinegro de Porangabuçu passou a pressionar mais, mas foi para o intervalo sem ampliar o marcador devido a falta de calibre nas finalizações, que só foi se ajustar no segundo tempo.

Ainda comandando mais o jogo, o Ceará passou a encontrar cada vez mais espaços e, numa das oportunidades, Dieguinho ampliou o marcador para o Vovô aos 16 minutos da segunda etapa. Com a desvantagem, o Sergipe só se mostrou mais minado, enquanto o Vovô aproveitou para assegurar a classificação.