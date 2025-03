Pedro Raul marca novamente e soma 2 gols em duas partidas pelo Ceará

A chegada do centroavante foi tida como a principal contratação do time de Léo Condé para 2025. A posição era uma das mais cobradas pelo torcedor

Pedro Raul foi novamente o nome de mais uma vitória do Ceará . O atacante marcou o único gol do triunfo diante do América-RN , na noite desta quinta-feira, 6, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, no estádio Presidente Vargas (PV). Este foi o segundo tento do atleta em dois jogos pelo Vovô.

Praticamente no toque inicial, o profissional contribuiu com finalização certeira de Lucas Mugni, contra o Maracanã, no domingo passado, 2, pela semifinal do Campeonato Cearense, na Arena Castelão.

A chegada do centroavante foi tida como a principal contratação do time de Léo Condé para 2025. A posição era uma das mais cobradas pelo torcedor, especialmente com a saída de nomes como Saulo Mineiro e Facundo Barceló. No momento, além de Pedro Raul, Aylon, de forma improvisada, joga de maneira mais avançada.