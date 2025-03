Ceará vence América-RN no PV por 1 a 0 e volta ao G-4 da Copa do Nordeste

Pedro Raul chegou ao seu segundo gol em dois jogos com a camisa do Ceará / Crédito: BAGGIO RODRIGUES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Jogando no estádio Presidente Vargas, o Ceará venceu a equipe do América-RN por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, 6, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Pedro Raul, ainda na etapa inicial, marcou o único gol do embate entre cearenses e potiguares. O Vovô, com este triunfo, retorna ao G-4 do Grupo B, sete pontos e na terceira colocação. O Mecão vem logo atrás, em quarto, com a mesma pontuação.

Os comandados de Léo Condé viram a chave e focam no Campeonato Cearense. No domingo, 9, às 17 horas, novamente na praça esportiva do Benfica, enfrentam o Maracanã, pela volta da semifinal. Na ida, vitória por 3 a 0, que garanta ampla vantagem ao clube.

No intervalo, o Vovô divulgou que o atleta passará por exames de imagem no joelho direito nesta sexta-feira, 7, para entender a gravidade da lesão. Depois disso, porém, o Alvinegro não deixa se abalar e continuou com sua ideia inicial para o embate. Tanto que com 26 veio o resultado da postura. Matheus Bahia tabelou pela esquerda e tocou na medida para Pedro Raul balançar as redes do Mecão. Com a vantagem construída, o time cearense só assustou novamente aos 36. Aylon foi derrubado na entrada da área, a centímetros da penalidade. Mugni foi para cobrança da falta, bateu bem, mas o goleiro Gabriel Bernard evitou, indo para o intervalo, portanto, com placar mínimo.

Na volta para etapa final, o América, que foi inofensivo ao Ceará, retorno atento e viu o empate próximo. Com o ponteiro no minuto seis, o Alvirrubro saiu em contra-ataque que foi encerrado com finalização de Ricardo Luiz, defendida por Bruno Ferreira. Aos 15 minutos, novamente o Dragão teve boa oportunidade de igualar as forças. Ricardo cruzou para Thiaguinho, que acabou cabeceando no chão e a bola saiu. O Vovô criava pouco e apostava em jogadas de velocidade, mas foi nos 22 o lance mais perigoso. Lucas Mugni, novamente em bola parada, bateu cruzado, mas Gabriel defendeu.