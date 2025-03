Léo Condé elogia inicio de Pedro Raul no Ceará: "É aquele autêntico jogador de área"

O atacante chegou a dois gols em dois jogos com a camisa do Ceará / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Em seu segundo jogo com a camisa do Ceará – o primeiro como titular –, o atacante Pedro Raul já marcou seu segundo gol e foi elogiado pelo técnico Léo Condé após a vitória sobre América-RN, que terminou em 1 a 0, na noite desta quinta-feira, 6. Na coletiva, o comandante alvinegro destacou a capacidade do camisa nove dentro da grande área e elogiou o cartão de visitas, mas ressaltou que ainda é um início de trabalho. "É uma peça importante, o clube foi muito bem, teve paciência para tentar encontrar a melhor peça, às vezes tinha uma certa ansiedade, mas o Aylon entregou muito com a característica dele, mas o Pedro realmente é aquele autêntico jogador de área, que tá sempre ali incomodando os zagueiros, no cruzamento, bola de fundo, que é algo que a nossa equipe faz muito. Eu tenho certeza que ele vai aproveitar bastante esse tipo de jogada", analisa.

