Ceará anuncia investimento de mais de R$ 500 mil em equipamentos para o Cesp

"Identificamos que precisávamos potencializar os processos que acontecem no Ceará. Na análise que fizemos, havia espaço para potencializarmos isso com foco na recuperação dos atletas, porque entendemos que a Série A será um grande desafio para nós, pelo nível dos jogos e as viagens que faremos", comentou André Martins, head de saúde do Vovô.

O Ceará anunciou nesta sexta-feira, 7, um investimento de mais de R$ 500 mil em equipamentos para o Centro de Saúde e Performance (Cesp). Em comunicado no site oficial, o clube informou que adquiriu 15 aparelhos visando a recuperação dos atletas, além de uma sala exclusiva para a massoterapia — que deve ser entregue no início da Série A .

Dentre os principais aparelhos adquiridos pelo clube, estão: a LedBoots AVA CR7, que utiliza tecnologia de fotobiomodulação com LEDs de bem-estar, para recuperação muscular acelerada e segura; o Deep Light, que tem como finalidade a bioestimulação celular via aplicação de luz; o laser de alta potência, que promove a bioestimulação e regeneração tecidual, efeito térmico e relaxamento muscular; e o SIS, que utiliza campos magnéticos de alta intensidade para estimular os tecidos do corpo.

"São equipamentos de última geração, o que há de mais novo no mercado mundial. A ideia é pegar todos os processos e integrar nesse pensamento do recovery. A nossa previsão, com o início do Brasileiro, é startar tudo isso", finalizou André.