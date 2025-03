Com gol de Pedro Raul, Ceará bate o Maracanã e encaminha classificação para final do Estadual

O meio-campista Rômulo em sua estreia como titular contra o Maracanã / Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

O Ceará saiu de campo na Arena Castelão na noite deste domingo, 2, com um grande passo dado rumo a final do Campeonato Cearense. Com gols de Marllon, Lucas Mugni e Pedro Raul, o Alvinegro de Porangabuçu venceu o Maracanã por 3 a 0 no embate de ida das semifinais do certame estadual. O triunfo com três gols de vantagem dá ao Vovô a possibilidade de perder por até dois gols de diferença na partida de volta para, ainda assim, assegurar uma vaga na decisão do Manjadinho sem precisar sequer ir para as penalidades.

Tanto Maracanã quanto o Ceará entraram em campo sabendo exatamente o que deveriam fazer para alcançar os três pontos. De um lado, o Bicolor Metropolitano tentava ocupar bem espaços de acordo com a maneira que o Vovô se portava e buscava abrir o placar em contra-ataques. Em resposta, do outro lado do campo, o Alvinegro de Porangabuçu sabia que precisava dominar o embate e pressionar para furar o bloqueio do time mandante e nesse enredo boa parte da partida se desenhou.

A primeira chance de gol foi criada logo aos três minutos, pelo Maracanã, quando Davi Torres chegou com perigo na grande área pela direita. Apesar da finalização do atacante bicolor, quem levou a melhor na jogada foi Fabiano Souza, que afastou o perigo da área alvinegra de dentro da pequena área. Depois disso, quem mais dominou foi o Vovô, mas o time possuía um pouco de dificuldade em se infiltrar bem na defesa do Maracanã de modo que, apesar das boas finalizações, a equipe comandada por Léo Condé só foi abrir o placar aos 35 minutos. Após uma bela cobrança de escanteio de Lucas Mugni, Marllon finalizou de cabeça na segunda trave, alto o suficiente para não ser alcançado pela defesa bicolor. No segundo tempo, a vantagem alvinegra foi ampliada em uma jogada envolvendo o recém contratado Pedro Raul. Entrando em campo na vaga do Fernandinho, o camisa 9 foi quem arrumou para que Mugni pudesse fazer o segundo tento do Ceará logo aos dois minutos. No final da partida, já aos 47 minutos, ele ainda ampliou de pênalti, de modo que o Vovô só teve que controlar o placar nos minutos finais do embate.