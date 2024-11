Ceará divulga parcial com mais de 15 mil torcedores confirmados contra o América-MG

O confronto é de grande expectativa para o Vovô, que entrou no G-4 da Segundona a duas rodadas do fim do campeonato após golear o Botafogo-SP por 4 a 1, em Ribeirão Preto

O Ceará divulgou nesta quarta-feira, 13, uma parcial em que mais de 15 mil torcedores confirmaram, em poucas horas, a presença no duelo decisivo contra o América-MG, na próxima segunda-feira, 18, às 21h45, na Arena Castelão, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

O confronto é de grande expectativa para o Vovô, que entrou no G-4 da Segundona a duas rodadas do fim do campeonato após golear o Botafogo-SP por 4 a 1, em Ribeirão Preto. Contra a equipe mineira, o Alvinegro de Porangabuçu pode inclusive confirmar o acesso para a primeira divisão, bastando apenas vencer o seu jogo e torcer por uma derrota do Sport contra a Ponte Preta, em São Paulo.

Para quem não possui plano de sócio-torcedor, os bilhetes estão sendo vendidos nas lojas do Ceará, nos shoppings e na sede, e virtualmente através do site vozaotickets.com.