Ceará pode voltar a ter artilheiro da Série B após oito temporadas

Aylon e Erick Pulga comemoram gol contra Vila Nova pela Série B 2024 Crédito: Aurélio Alves

Melhor ataque da Série B com 52 gols marcados, o Ceará pode voltar a ter o artilheiro de uma edição da competição após oito anos. Com o tento sobre o Paysandu-PA na rodada passada, Erick Pulga chegou a 11 gols e empatou com Caio Dantas, do Guarani-SP, na artilharia do campeonato. Em 2016, o centroavante Bill marcou 15 gols em 32 jogos na Série B vestindo a camisa do Ceará e terminou como goleador máximo da competição. Pulga acumula os 11 tentos em 34 partidas e tem mais quatro duelos até o fim da Segundona para assegurar o prêmio individual, além de ajudar a equipe do Porangabuçu na busca pelo acesso para a primeira divisão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Outro atacante do Ceará, Aylon, também está na briga pela artilharia da segunda divisão. O camisa 11 do Vovô tem dez gols, dividindo o posto de vice-artilheiro com Anselmo Ramon (CRB-AL). Antes de Bill, Magno Alves foi o artilheiro da Série B, em 2014, defendendo o Vovô. Magnata chegou aos 20 gols no torneio nacional — inclusive, nenhum jogador, desde então, anotou mais gols do que ele em uma única edição da Segundona. Em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, o ex-atacante relembrou a importante marca, mas salientou que o importante, acima de tudo, é pensar no coletivo.