Ceará define data, monta comissão e convoca eleição para a diretoria executiva

A votação acontecerá no dia 28 de novembro, na sede do clube, e pode contar a tentativa de reeleição do presidente João Paulo Silva

Com prazo para registro de chapas de até 15 dias antes da reunião ordinária, o Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Club lançou o edital de convocação para a eleição da diretoria executiva do clube, quando serão definidos os mandatários dos cargos de presidente, vice-presidente e segundo vice-presidente. Os escolhidos pelos conselheiros terão posse do mandato até o fim de 2027.

Como adiantado pelo presidente do conselho, Herbet Santos, em entrevista ao Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, que apontou a definição entre os dias 26 e 28, a data da reunião ordinária foi definida para o dia 28 de novembro. O atual presidente João Paulo Silva indicou, no programa As Frias do Sergio, também da O POVO CBN, que repensou e pode tentar a reeleição.