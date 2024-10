Condé comenta briga do Ceará pelo acesso: "Um passo de cada vez"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 08.09.2024: Léo Condé. Ceará x Vila Nova. Arena Castelão, campeonato brasileiro série B. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Após a derrota sofrida diante do Santos, por 1 a 0, na noite da última terça-feira, 22, na Vila Viva Sorte, o técnico do Ceará, Léo Condé, falou em entrevista coletiva, ainda no estádio da equipe santista. Na oportunidade, o comandante do Vovô avaliou o panorama da equipe na Série B, em busca do retorno à elite do futebol brasileiro. "Temos uma pontuação que nos deixa esperançosos para continuar brigando. A gente tem que se apegar ao nosso trabalho. E vão ter os confrontos que podem nos deixar com possibilidade real de brigar pelo acesso", disse o treinador, que chegou ao seu 18º jogo à frente do Alvinegro de Porangabuçu.