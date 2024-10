Ceará divulga parcial com mais de 20 mil torcedores confirmados contra o Paysandu

O Ceará divulgou nesta terça-feira, 22, que mais de 20 mil torcedores estão confirmados para o duelo diante do Paysandu, neste sábado, 26, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

Os torcedores alvinegros começaram a marcar presença ainda no sábado, 19, quando o check-in foi aberto aos sócio-torcedores. No domingo, 20, foi iniciada a venda de ingressos físicos, com os preços variando a partir de R$ 15 até R$ 250.