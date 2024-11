Chances de acesso do Ceará à Série A do Brasileirão sobem para 59,3%, aponta UFMG

Aylon, atacante do Ceará, comemora gol marcado diante do Vila Nova Crédito: Aurélio Alves / O POVO

O Ceará viu as chances de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro crescerem para 59,3% após a goleada por 4 a 1 sobre o Botafogo-SP, nesta terça-feira, 12, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão Série B. Os dados são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O triunfo fez o Alvinegro de Porangabuçu entrar no G-4 da Segundona faltando duas rodadas para o término do certame nacional. A entrada na zona de acesso para a primeira divisão já nesta rodada foi possibilitada pelo empate do Sport contra a Chapecoense em 1 a 1.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o tropeço do time pernambucano, o Ceará precisava somar três pontos diante da Pantera nesta terça-feira, 12, para igualar a pontuação do Leão da Ilha. Com o triunfo tranquilo sobre o Botafogo-SP, o Vovô chegou aos mesmo 60 pontos do Sport, mas ficou na frente por ter uma vitória a mais.