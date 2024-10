Ceará: menos de um mês após retorno, Luiz Otávio sofre nova lesão e passará por cirurgia

Luiz Otávio é um dos líderes do elenco alvinegro Crédito: Felipe Santos/cearasc.com

Ídolo do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio sofreu uma nova grave lesão e terá de passar por cirurgia. De acordo com o boletim médico divulgado pelo clube, exames de imagem apontaram rotura completa do ligamento cruzado anterior e estiramento dos ligamentos colaterais e cruzado posterior. A lesão aconteceu durante o treino de apronto na última sexta-feira, 25, véspera do confronto contra o Paysandu, na Arena Castelão – vencido por 2 a 1 pelo Vovô. Na atividade, Luiz Otávio sofreu uma entorse no joelho direito e foi cortado do jogo. O departamento médico do Alvinegro não deu detalhes sobre o tempo de recuperação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O camisa 13 do Alvinegro de Porangabuçu já iniciou fisioterapia pré-operatória. A triste situação acontece após menos de um mês do retorno de Luiz Otávio, que chegou a ficar dez meses fora por conta de uma outra grave lesão que sofreu no final de 2023.

O defensor foi ovacionado pela torcida do Vovô naquela ocasião e se declarou ao clube ao término da partida. “É o que eu quero viver e escolhi fazer. Eu me dediquei tanto e estou voltando em um momento importante. Estou sempre muito ativo porque eu amo isso daqui. Aprendi a amar e encarnei o Ceará no coração”, disse na beira do campo. Luiz Otávio também esteve no banco de reservas nos jogos contra o Ituano e Santos, mas não foi utilizado pelo treinador Léo Condé em nenhum dos dois. Diante da gravidade da nova lesão, o atleta só deve retornar em 2025. Rotura não é ruptura: entenda a lesão de Luiz Otávio No atual caso de Luiz Otávio, a rotura significa uma torção. É diferente de uma ruptura – que ocorreu com o zagueiro no fim de 2023 –, que acontece quando há o rompimento.