Condé explica escolha por Recalde no time titular e exalta Richardson: "Pedindo passagem"

Richardson começou entre os 11 iniciais, na vaga que costuma ficar com o volante De Lucca Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará teve duas novidades na equipe titular que enfrentou o Paysandu e saiu vitoriosa no último sábado, 26, na Arena Castelão, em partida válida para 34° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tendo em vista o time-base que Léo Condé costuma escalar, Richardson entrou na vaga de De Lucca, enquanto Recalde assumiu a função de Lucas Mugni. Com ambas mudanças partindo de opções técnicas do comandante alvinegro, Condé destacou o momento de Richardson, minimizando as críticas quanto as atuações recentes de De Lucca. Sobre Recalde, o treinador explicou o que lhe levou a optar pelo paraguaio, detalhando a análise sobre o adversário daquela ocasião.