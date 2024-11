Torcida recepciona elenco do Ceará no aeroporto após vitória e entrada no G-4 da Série B

Saulo Mineiro foi o jogador mais ovacionado do Ceará no desembarque em Fortaleza Crédito: Reprodução

Torcedores do Ceará se fizeram presentes, nesta quarta-feira, 13, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, para recepcionar o Alvinegro após a goleada por 4 a 1, diante do Botafogo-SP, na última terça-feira, 12, que pôs o time no G-4 da Série B. Na ocasião, a torcida festejou bastante quando Saulo Mineiro, nome da vitória com três gols e uma assistência, apareceu no desembarque. Outro nome comemorado foi de Erick Pulga, artilheiro do time na temporada e autor de um dos tentos frente à Pantera.

Atletas com Richardson, Rafael Ramos, João Pedro Tchoca e o técnico Léo Condé foram tietados pelos alvinegros que se fizeram presentes. Gritos de "valeu, Vovô" e "vamos subir, Vovô", também foram ecoados. Adepto do Vovô, Dnajar Rodrigues, de 66 anos, falou com o Esportes O POVO e esbanjou total confiança no retorno à elite do futebol brasileiro. "Essa vitória contra o Botafogo foi crucial para dizer que o Ceará está na Série A, não restam dúvidas". Cenário para o acesso O Alvinegro de Porangabuçu pode garantir vaga na elite do futebol brasileiro já na próxima rodada, quando recebe o América-MG, na segunda-feira, 12, às 21h45min, na Arena Castelão. Para tal, é necessário apenas duas combinações: vitória do Vovô e derrota do Sport.