Ceará inicia check-in e venda de ingressos para duelo contra o Avaí na Série B

O Ceará abriu Check-In e venda de ingressos visando o jogo contra o Avaí-SC, no próximo domingo, 3, às 18h30min, na Arena Castelão, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Por conta do segundo turno das Eleições que ocorrem neste domingo, 27, em Fortaleza, a comercialização só será feita, em primeiro momento, através do site oficial do clube.

No último sábado, 26, na vitória do Vovô por 2 a 1, frente ao Paysandu, 40.567 estiveram presentes no Gigante da Boa Vista para acompanhar o triunfo do Alvinegro de Porangabuçu.



Confira setores e valores