Ceará pode conquistar acesso à Série A na próxima rodada; veja cenários

Para o feito, o Vovô, além de fazer sua parte frente ao América-MG, precisa torcer por um tropeço do Sport

O cenário para o Ceará subir à Série A ficou extremamente favorável após a vitória na noite desta terça-feira, 12, diante do Botafogo-SP, por 4 a 1, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Os três gols de Saulo Mineiro e um de Erick Pulga levaram o time ao tão sonhando e almejado G-4 da Série B, com agora, 60 pontos.

Diante disso, o time pode garantir vaga na elite do futebol brasileiro já na próxima rodada, quando recebe o América-MG, na segunda-feira, 12, às 21h45min, na Arena Castelão. Para tal, é necessário apenas duas combinações: vitória do Vovô e derrota do Sport.