Ceará recebe o Operário pela Série B do Brasileiro em duelo de Castelão lotado

Com um público acima dos 40 mil torcedores, o Ceará recebe a equipe do Operário-PR, na Arena Castelão, às 16 horas, neste domingo, 8, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto é extremamente importante para o Alvinegro de Porangabuçu em suas pretensões na competição. Atualmente, o clube soma 36 pontos após 24 jogos e está a seis pontos do G-4. A necessidade se tornou ainda mais urgente após a vitória do Vila Nova sobre o CRB na abertura da 25ª rodada. Os goianos estão na 4ª posição com 42 pontos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Esta é apenas a 2ª vez que os dois times se enfrentam em toda história. A primeira foi nesta temporada, no jogo do 1º turno da Segunda Divisão. Na oportunidade, um jogo de muitas chances, mas também, de inúmeros gols perdidos, encerrando em 0 a 0, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, interior do estado do Paraná.

Por outro lado, os comandados de Léo Condé são donos do melhor ataque da Série B, tendo balançado as redes 37 vezes durante o campeonato nacional. Apesar de estar entre as piores defesas do campeonato, a linha defensiva do Alvinegro mostrou evolução nos últimos três jogos, tendo sofrido apenas um gol. A melhora passa pela presença de Richardson, volante e ídolo da agremiação, que ganhou espaço após a lesão de Lourenço. Em entrevista coletiva durante a semana, o camisa 26 pontuou o que é necessário para sair vitorioso do Castelão. “É um jogo decisivo, importante. Tivemos a experiência, em outro momento do campeonato, de enfrentarmos esse adversário na casa deles. Sabemos a equipe qualificada que eles têm, um modelo de jogo específico e um trabalho longevo do treinador que está lá. Temos que respeitar muito o nosso adversário e ter tranquilidade para jogar”.

Companheiro de Richardson no setor de meio-campo, Lourenço era o único jogador do elenco ainda entregue ao departamento médico. No entanto, o 97 já iniciou a transição, treinou normalmente e está disponível para a partida. Esta é a principal dúvida na equipe. Caso Léo Condé decida pelo retorno imediato de Lourenço, ele terá de escolher entre Richardson e De Lucca. Se Condé teve sorte e não terá ausências, o mesmo não pode ser dito de Rafael Guanaes, técnico do Operário. O paranaenses terão três desfalques: o meia Eduardo Scheit e o atacante Ronaldo — ambos no DM — e o volante Índio, que recebeu terceiro cartão amarelo e cumprirá suspenso.

Ceará x Operário | Ficha técnica Ceará: 4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, De Lucca e Lucas Mugni; Aylon, Erick Pulga e Saulo Mineiro. Técnico: Léo Condé Operário: