Ceará empata com o Operário fora de casa e desperdiça chance de entrar no G-4 da B

O Alvinegro de Porangabuçu desperdiçou a oportunidade de figurar no G-4 da Série B. De momento, é o 8º colocado com nove pontos.

Em Ponta Grossa, no Paraná, o Ceará ficou no empate por 0 a 0 com a equipe do Operário-PR, neste domingo, 19.

Apenas aos 18 ocorreu outra possibilidade de abrir o placar, mas, dessa vez, para o Fantasma. Felipe Augusto arriscou de fora, porém, no meio do caminho, a bola desviou e ficou fácil para Richard.

Defensivamente, a o Vovô se portou bem no primeiro tempo, apesar de os 45 minutos inicias não terem sidos de grandes emoções. A primeira oportunidade de gol foi alvinegra. Com um minuto, Pulga bateu colocado, mas o goleiro do Operário, Rafael Santos, espalmou e evitou o tento inicial.

Vagner Mancini mandou a campo uma equipe recheada de alterações. Jonathan e Jean Irme formaram o trio de zagueiros junto com Ramon Menezes. Rafael Ramos e Paulo Victor foram os alas direito e esquerdo, respectivamente. O meio teve os retornos de Richardson e Lourenço ao time titular. No ataque, apenas Erick Pulga e Facundo Castro, sem um homem de referência.

O Ceará, todavia, tratou logo de assustar o adversário. Lourenço, de média distância, chutou com força e efeito, e o arqueiro escrete paranaense fez grande defesa, mandou para escanteio.

Depois desta sequência de chances do Ceará, os comandados de Mancini focaram no contra-ataque. Entretanto, a falta de um centroavante foi evidente, visto que, em muitos momentos, Pulga conseguia gerar situações que poderiam levar algum perigo, mas necessitava de uma presença na área, que não tinha.

No retorno à reta final, o escrete preto-e-branco passou sufoco. O Operário voltou forte, especialmente com a entrada de Ronald no confronto. Mais leve em campo, o Fantasma soube chegar bem no ataque e assustar Richard. As jogadas vinham quase todas em cobranças de escanteio.

Mal na zona ofensiva, o Alvinegro compensava na defesa, especialmente com Jean Irme. Improvisado, o volante atuou como zagueiro e foi grande pilar do Vovô neste setor.

Mesmo assim, o Operário buscava o jogo, e principalmente, o gol. Ronaldo, aos 13, recebeu pelo lado direito e arriscou, mas o camisa 1 do Vovô estava atento e impediu que o placar fosse alterado.

O susto maior veio por volta dos 35 minutos. Yago havia acabado de entrar na partida e quase complicou a situação do Ceará no embate. O jogador da base puxou a camisa do oponente, o que acabou derrubando-o. De cara o árbitro Flávio Rodrigues de Souza assinalou o pênalti.