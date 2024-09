Trio de ataque do Ceará marcou mais da metade dos gols do time na Série B

O setor ofensivo do Ceará tem sido um dos trunfos da equipe no Campeonato Brasileiro Série B 2024. Dono do melhor ataque da competição, com 37 gols marcados, o Alvinegro de Porangabuçu tem visto o trio titular do ataque dar conta do recado e fazer mais da metade dos tentos no certame nacional.

Considerados titulares na equipe de Léo Condé e também do ex-treinador Vagner Mancini, os atacantes Aylon, Erick Pulga e Saulo Mineiro somam 19 gols assinalados na Segundona até a atual rodada, a 24ª.

Para além do papel de marcar gols, o trio também funcionado como garçom e contribuiu com sete assistências. Confira os dados dos jogadores: