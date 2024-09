Richardson diz que Ceará precisará de "tranquilidade" e "concentração" para vencer Operário

Durante a fala, o camisa 26 pontuou a dificuldade da partida e a cobrança de Léo Condé para que as chances criadas nos confrontos sejam convertidas

O Ceará entra em campo neste domingo, 8, contra o Operário-PR, na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série B, em duelo que marca o encontro do melhor ataque com a melhor defesa. Visando encurtar a distância para o G-4 de três para um ponto, o Alvinegro de Porangabuçu precisa vencer o Fantasma, em duelo que deve ser marcado por “tranquilidade” e “concentração”, conforme dito pelo volante Richardson, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 5.

Durante a fala, o camisa 26 pontuou a dificuldade da partida e a cobrança de Léo Condé para que as chances criadas nos confrontos sejam convertidas.

“É um jogo decisivo, importante. Tivemos a experiência, em outro momento do campeonato, de enfrentarmos esse adversário na casa deles. Sabemos a equipe qualificada que eles têm, um modelo de jogo específico e um trabalho longevo do treinador que está lá. Temos que respeitar muito o nosso adversário e ter tranquilidade para jogar. Temos criados chances e, às vezes, a tomada de decisão, de achar o companheiro, de finalizar, tem pecado. O Léo tem cobrado isso da gente. Sabemos que nesse momento decisivo do campeonato, qualquer detalhe pode ser positivo ou negativo. Precisamos nos atentar aos detalhes, em não oferecer chances para o adversário. Um jogo concentrado”, disse.