Adversário do Ceará, Operário-PR é dono da melhor defesa da Série B

Além de ter defesa menos vazada da competição, o adversário do Vovô conta com a quarta melhor campanha como visitante e vive momento de recuperação

Com o objetivo de permanecer próximo ao G-4, o Ceará volta a campo pela Série B na tarde deste domingo, 8. Na Arena Castelão, o Vovô receberá o Operário-PR na tentativa de garantir um bom resultado e ampliar a sequência de invencibilidade. Para atingir o objetivo, entretanto, o Vovô precisará superar a melhor defesa da Segundona.



Com apenas 16 gols sofridos em 23 jogos (um a menos que o Ceará), o Fantasma possui a defesa menos vazada da competição, com uma média de 0,6 tentos sofridos por partida. Além da sólida atuação defensiva, a equipe comandada por Guanaes é dona da quarta melhor campanha como visitante no campeonato. Em 11 jogos fora de casa, o time sulista conta com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas, contabilizando 42% de aproveitamento.