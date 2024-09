Operário terá três desfalques para enfrentar o Ceará no Castelão; veja provável escalação

Adversário do Ceará no domingo, 8, pela 25ª rodada da Série B, o Operário-PR virá à capital cearense com três desfalques, sendo dois por lesão e um por suspensão. O meio-campista Eduardo Scheit e o

atacante Ronald estão no departamento médico, enquanto o volante Índio recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Brusque.

Para substituir o volante, o técnico Rafael Guanaes deve optar pelo meio-campista Pedro Lucas, ex-Ceará. Contra o Brusque, o camisa 70 atuou na vaga de Índio por 35 minutos. No ano, o atleta de 22 anos tem 15 partidas pelo Operário-PR, com duas assistências registradas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Contra o Ceará, a comissão técnica da equipe de Ponta Grossa–PR deve manter a escalação-base que utiliza na Série B do Campeonato Brasileiro. A provável escalação do Fantasma tem: Rafael Santos; Thales, Alemão, Willian Machado e Pará; Jacy, Pedro Lucas e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto e Vinicius Mingotti.