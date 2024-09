Adversário do Ceará, Operário-PR tem 41,2% de aproveitamento como visitante em 2024

Apesar do retrospecto abaixo no ano, a equipe, na Série B, costuma roubar pontos dos adversários. Do somado na competição até o momento, 42,4% (14 de 33) vieram de confrontos atuando como visitante, sendo detentor da quarta melhor campanha

Adversário do Ceará no domingo, 8, pela 25ª rodada da Série B, o Operário-PR está em busca de melhorar o desempenho como visitante em 2024. A equipe paranaense tem 41,2% de aproveitamento, atuando em 21 partidas distantes de Ponta Grossa.

No período, conquistou sete vitórias, cinco empates e nove derrotas, com 12 gols marcados e 19 sofridos. Apesar do retrospecto abaixo no ano, a equipe, na Série B, costuma roubar pontos dos adversários. Do somado na competição até o momento, 42,4% (14 de 33) vieram de confrontos atuando como visitante, sendo detentor da quarta melhor campanha.

Contra a Ponte Preta, no dia 23 de agosto, o Fantasma interrompeu a sequência de cinco partidas como visitante sem vencer, sendo quatro pela Série B e uma pela Copa do Brasil. No período, registrou um empate e quatro derrotas. Diante da equipe paulista, venceu por 1 a 0.