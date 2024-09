Conselheiro do Ceará afirma que Robinson de Castro tem pouca influência no Ceará atualmente

Robinson de Castro se pronunciou e anunciou saída do cargo de presidente do Ceará. Crédito: Israel Simonton/Ceará SC

O conselheiro do Ceará, Pedro Mapurunga, concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo, da rádio OPOVO CBN, nesta sexta-feira, 6, e falou sobre o atual momento político vivido pelo Alvinegro de Porangabuçu após mais uma reprovação do novo estatuto do clube. Questionado sobre a influência do ex-presidente do clube, Robinson de Castro, na atual chapa de situação, Mapurunga pontuou que “ele não tem a influência que as pessoas acham que ele tem”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Muito desses problemas que estão surgindo é porque houve um vácuo de poder, e o vácuo de poder disso é a ausência do Robinson de Castro. Ele não está afastado 100% porque as pessoas o buscam. Mas ele não tem a influência que as pessoas acham que ele tem”, afirmou o conselheiro.