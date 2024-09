"Não é para o bem do clube, mas para autopromoção", diz conselheiro do Ceará sobre voto do sócio-torcedor

Em entrevista exclusiva ao Esportes do POVO, Pedro Mapurunga falou sobre os bastidores da nova rejeição do texto base para o Novo Estatuto do Ceará

Conselheiro do Ceará e ex-presidente administrativo do clube, Pedro Mapurunga concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta sexta-feira, 6. Ao longo do programa, Pedro falou sobre os bastidores da nova rejeição do texto base para o Novo Estatuto do Ceará.

Questionado sobre a rejeição dos conselheiros da ala de situação (favoráveis à atual gestão) a respeito do direito de voto ao sócio-torcedor, Mapurunga disse acreditar que a pauta tem sido utilizada para autopromoção do atual presidente do Conselho Deliberativo, Hebert Gonçalves, e demais conselheiros de oposição.