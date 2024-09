Ceará enfrentará o Operário-PR apenas pela segunda vez na história

Na única oportunidade, Vovô e Fantasma empataram sem gols em jogo da sexta rodada da atual edição da Segundona. A partida em questão foi disputada no dia 19 de maio deste ano, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

Agora, diante do seu torcedor, o time alvinegro foca em conquistar os três pontos para se aproximar da zona de acesso à Série A de 2025. Atualmente, a distância para o quarto colocado, Santos, é de quatro pontos.

Ceará x Operário-PR: mais de 30 mil torcedores confirmados



Na noite desta quinta-feira, 5, o Ceará atualizou a parcial de torcedores confirmados para o jogo contra o Operário-PR. De acordo com o clube, mais de 30 mil alvinegros já garantiram presença para a partida de domingo, 8, na Arena Castelão.



Restando dois dias para o duelo, os torcedores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site vozaotickets.com, a partir de R$ 15. Para o embate, oVovô disponibilizou sete setores do Castelão: superior e inferior norte, superior e inferior central, inferior sul, especial e premium.